В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Наследники Победы»
Военно-патриотическая игра «Наследники Победы» прошла в Подольске
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подольске ко Дню памяти подольских курсантов провели XII открытую военно-патриотическую игру «Наследники Победы», посвященную памяти Кавалера Ордена Мужества, погибшего, защищая Родину в зоне специальной военной операции, Дмитрия Зернова. Участниками стали более 1 тыс. юнармейцев и представителей военно-патриотических отрядов из Московской области и других регионов России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«С каждым годом игра становится все масштабнее. В прошлом году команд было 110, а в этом 120. К нам приехали ребята из ЛНР, Санкт-Петербурга, Тульской и Калужской областей, а также из 29 городов Подмосковья. Особенно важно, что сегодня мероприятие посвящено памяти Дмитрия Зернова – человека, который сам воспитывал настоящих патриотов», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Почетными гостями игры стали вдова Дмитрия Зернова Людмила и его родители – Игорь Николаевич и Татьяна Викторовна. В программу вошли дисциплины «Полоса препятствий», «Сборка-разборка АКМ», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Защита от оружия массового поражения» и другие. В состав каждой команды вошли по семь человек в возрасте 12-17 лет.
«Мы проводим уже двенадцатую по счету игру. Когда-то это был муниципальный формат, сегодня – межрегиональный. Программа охватывает все аспекты начальной военной подготовки: от строевой и альпинистской до теоретической и огневой», – подчеркнул начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Евгений Лукошников.
Победу в игре одержали представители отряда «Витязь Быково» (Подольск).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.