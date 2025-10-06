В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Наследники Победы»

«С каждым годом игра становится все масштабнее. В прошлом году команд было 110, а в этом 120. К нам приехали ребята из ЛНР, Санкт-Петербурга, Тульской и Калужской областей, а также из 29 городов Подмосковья. Особенно важно, что сегодня мероприятие посвящено памяти Дмитрия Зернова – человека, который сам воспитывал настоящих патриотов», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.