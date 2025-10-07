В Подольске прошли профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах

В Подольске сотрудники Госавтоинспекции и 8-й батальон ДПС 2 полка (южный) провели профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области до этого рассказали, что в регионе снизился показатель аварийности на дорогах.

Цель профилактических мероприятий — повысить безопасность на дорогах и сократить число случаев вождения в нетрезвом виде, неправильной транспортировки детей, нахождения за рулем подростков, нарушений на пешеходных переходах.

В рамках мероприятий водителям и пешеходам напомнили о правилах дорожного движения, а также раздали информационные материалы и световозвращатели.

