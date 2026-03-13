В Подольске прошли соревнования по спортивному лазертагу «Катюша»

В подмосковном Подольске на базе универсального спортивного центра «Юность» прошли открытые соревнования по спортивному лазертагу «Катюша». Организаторами выступили Федерация Лазертага России Московской области и лазертаг-клуб «Витязь» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В турнире приняли участие более 200 девушек из Московской и Тульской областей, а также из Москвы, представляющих военно-патриотические объединения. Мы стараемся, чтобы у ребят было как можно больше возможностей проявить себя. На протяжении всего года запланирована серия военно-патриотических мероприятий», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Состязания провели в формате «захват контрольных точек», в рамках них две команды по пять человек вели борьбу за три точки в центре поля. Победу одерживал коллектив, который дольше всех удерживал контроль над территорией. Среди почетных гостей — олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина.

«Никогда не опускать руки. Если даже проиграл — неважно, в спорте, в жизни, в учебе, — это шанс разобраться в себе, повысить свою самооценку и спрогрессировать так, как никто не ожидал», — поделилась она.

Первые места в своих возрастных категориях одержали команды «Стратилат» (Москва), «Стратилат» (Москва), а также «Стрижи» (Москва). Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

