В Подольске прошло открытие мемориальной доски капитану-подводнику Александру Богачеву

Мемориальную доску капитану подводной лодки «Северсталь» Александру Богачеву открыли в школе № 24 Подольска. Об этом сообщили в администрации округа.

В торжественной церемонии приняли участие порядка 230 человек, в том числе представители муниципальной администрации и местного Совета депутатов, ветераны, участники специальной военной операции, кадеты, юнармейцы и родственники Богачева.

Богачев родился в Подольске. Под его командованием впервые в мире был произведен учебный пуск баллистической ракеты с разделяющимися головными частями из района Северного полюса по полигону в Архангельской области. Открытие доски в честь капитана-подводника было приурочено к 70-летию со дня его рождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске была открыта мемориальная доска в честь Героя РФ Артема Щукина.