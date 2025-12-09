В Подольске прошло открытие отреставрированной мемориальной доски с именами участников Великой Отечественной войны
Мемориальную доску с именами участников ВОВ открыли в Подольске
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В лицее № 5 Подольска прошло открытие отреставрированной мемориальной доски, посвященной памяти директора школы Якова Обухова, который пропал без вести вместе со своими учениками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
В День Героев Отечества местные жители возложили цветы к доске. Директор школы Ольга Кульба поделилась, что она нашла внучку Якова Обухова - Татьяну, которая рассказала ей о своей семейной истории.
«Внучка не имела возможности присутствовать лично, но выразила благодарность за сохранение памяти о деде», - добавила преподаватель русского языка и литературы Олеся Малова.
