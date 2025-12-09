В Подольске прошло открытие отреставрированной мемориальной доски с именами участников Великой Отечественной войны

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В лицее № 5 Подольска прошло открытие отреставрированной мемориальной доски, посвященной памяти директора школы Якова Обухова, который пропал без вести вместе со своими учениками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В День Героев Отечества местные жители возложили цветы к доске. Директор школы Ольга Кульба поделилась, что она нашла внучку Якова Обухова - Татьяну, которая рассказала ей о своей семейной истории.

«Внучка не имела возможности присутствовать лично, но выразила благодарность за сохранение памяти о деде», - добавила преподаватель русского языка и литературы Олеся Малова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.