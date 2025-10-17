В Подольске прошло первое заседание Молодежного парламента нового созыва

Первое заседание Молодежного парламента нового созыва прошло в Подольске. В его рамках был единогласно переизбран председателем Георгий Джахуа.

До этого в Министерстве информации и молодежной политики Московской области рассказали, что в регионе прошло пленарное заседание Общественной палаты Подмосковья.

В ходе заседания в Подольске также избрали зампреда Молодежного парламента, секретаря, пресс-секретаря и председателей профильных комитетов.

Члены парламента будут заниматься молодежной политикой и активно участвовать в общественно-политической жизни муниципалитета.

