В Подольске провели испытания по модернизации аварийно-диспетчерской службы «Водоканала»

В Подольске провели успешные испытания по модернизации аварийно-диспетчерской службы «Водоканала». Учения прошли по поручению правительства Московской области при поддержке администрации муниципалитета.

Было закуплено современное оборудование, чтобы диспетчеры могли оперативно реагировать на поступающие сигналы, а бригады — устранять неисправности.

Так, в диспетчерской установили информационные дисплеи для визуализации данных со всей сети города. Бригадам выдали современное гидравлическое и диагностическое оборудование, а также комплекты спецодежды и планшеты.

На канализационных насосных станциях и очистных сооружениях установили дополнительные датчики телеметрии. Также внедрили информационную систему на базе «1С», которая объединила прием обращений от жителей и постановку задач специалистам. Всю подвижную технику оборудовали системой ГЛОНАСС. Кроме того, парку «Водоканала» передали два новых автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе все аварийно-диспетчерские службы РСО будут приведены к единому стандарту.