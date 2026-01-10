В Подольске провели камерный концерт «Рождественская звезда»

В Подольске в Доме культуры «Машиностроитель» провели камерный концерт «Рождественская звезда», в рамках него народный коллектив «Студия академического вокала «Элегия» исполнили колядки и романсы великих композиторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие собрало около 30 зрителей, в его программу вошли русские и европейские культурные мотивы. Так, артисты исполнили колядки, народные песни, романсы Петра Булахова и Александра Гурилёва, произведения Петра Чайковского, а также авторские сочинения нынешнего руководителя коллектива Елены Пономаревой.

«До 1 ноября почти 30 лет коллективом руководила Ирина Сагайдак. Она бережно сохраняла сложившиеся традиции, расширила состав участников, обновила репертуар и заметно подняла уровень профессионализма исполнения. Теперь она передала руководство мне — своему аккомпаниатору», – отметила руководитель коллектива Елена Пономарева.

