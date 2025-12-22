В Подольске провели новогоднюю елку для 150 ребят из многодетных семей и семей участников СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Во Дворце молодежи Подольска состоялось праздничное новогоднее представление для ребят из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие около 150 детей.
В фойе работали творческие мастерские, где дети могли сделать открытки, расписать деревянные игрушки в стилях хохлома и городец, написать письма Деду Морозу, разгадывать ребусы и участвовать в играх. Анимационную программу вели сказочные персонажи.
На сцене воспитанники Молодежного театра представили интерактивный спектакль, в котором по сюжету герои спасали новогодние огни, похищенные Бабой Ягой и Кикиморой.
Все дети получили сладкие подарки от Деда Мороза, приобретенные в том числе на средства сотрудников учреждения.
