В Подольске провели профилактический рейд на железнодорожной станции

В Подольске на железнодорожной станции прошел профилактический рейд. В его рамках пассажирам напомнили о правилах безопасности, сообщили в муниципальной администрации.

Рейд провели сотрудники администрации округа, представители управления по делам несовершеннолетних, специалист ГКУ «АПИ МО», волонтеры, сотрудники транспортной безопасности и полицейские.

В рамках рейда было проведено 14 профилактических бесед с пассажирами. Также участники раздали более 50 тематических листовок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении в регионе новых пешеходных переходов через железнодорожные пути.