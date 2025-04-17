В Подольске провели профилактический рейд на железнодорожной станции
Пассажирам на железнодорожной станции «Подольск» напомнили о безопасности
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске на железнодорожной станции прошел профилактический рейд. В его рамках пассажирам напомнили о правилах безопасности, сообщили в муниципальной администрации.
Рейд провели сотрудники администрации округа, представители управления по делам несовершеннолетних, специалист ГКУ «АПИ МО», волонтеры, сотрудники транспортной безопасности и полицейские.
В рамках рейда было проведено 14 профилактических бесед с пассажирами. Также участники раздали более 50 тематических листовок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении в регионе новых пешеходных переходов через железнодорожные пути.