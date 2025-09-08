В Подольске провели спартакиаду в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом

В Подольске прошла спартакиада, посвященная Дню памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ней приняли участие более 100 человек.

Спартакиада прошла на базе спорткомплекса «Заречье» Подольской епархии. За победу в соревнованиях боролись шесть команд, которые представляли благочиния, входящие в Подольскую епархию, и РГУТИС. В результате победу одержала команда Подольского благочиния.

