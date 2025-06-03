В Подольске проверили ход строительства образовательных учреждений

В Подольске на выездном заседании депутаты профильных комитетов Московской областной думы и Совета депутатов округа проверили ход проведения строительства и капитального ремонта трех образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы идут по графику. Так, строители возводят пристройку к школе № 29 имени Петра Забродина, работы завершены на 70%. Там ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж фасада, кровли, вентиляции, электропроводки. В дошкольном отделении школы № 24 проходит капитальный ремонт, рабочие утепляют кровлю и фасад и не только.

Кроме того, капремонт проводят в гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Там заменят кровлю, обновят фасад и входные группы, окна и двери и не только. Все образовательные учреждения оснастят новой мебелью и техникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.