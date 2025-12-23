В Подольске реализовали 19 инвестиционных проектов в 2025 году

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подвел итоги инвестиционной деятельности за 2025 год в ходе профессионального совещания с коллегами. По его словам, в уходящем году на территории округа было успешно реализовано 19 инвестиционных проектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по экономическому росту.

На 2026 год в Подольске запланирован запуск ряда крупных промышленных предприятий. Ключевыми проектами станут завершение второй очереди биотехнологического производства НПО «Петровакс Фарм», модернизация завода ООО «ТПД Паритет» и выход на полную мощность предприятия «Еврокуб».

Продолжается работа по привлечению инвесторов на муниципальные земли и частные производственные площади. В текущем году четыре инвестора получили участки без торгов, в следующем планируется оформить еще шесть.

Всего на территории Подольска реализуется 69 инвестпроектов с общим объемом вложений около 83,2 млрд рублей. Их реализация позволит создать примерно 17,3 тыс. новых рабочих мест и увеличить ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области более чем на 4,5 млрд рублей.

