В Подольске реконструировали систему подготовки льда в ледовом дворце «Витязь»

Реконструкцию системы подготовки льда провели в ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Работы прошли в рамках подготовки к новому спортивному сезону.

До этого в Московской областной думе сообщили, что в Подмосковье в 2025 году построят 11 плоскостных спортивных сооружений.

Модернизацию в Подольске провели специалисты Подольского водоканала. Они заменили насосы, провели санитарную обработку резервуаров и трубопроводов, установили автоматизированную систему контроля уровня воды, а также отрегулировали нагрев воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры в Московской области.