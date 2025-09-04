В Подольске с начала года благоустроили 19 дворовых территорий
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске близится к завершению программа благоустройства дворовых территорий. С начала года в порядок привели 19 из 26 запланированных дворов.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть городов Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса по благоустройству.
В Подольске заменили почти 45 тыс. кв. м дорожного покрытия, отремонтировали 14 парковок и открыли 13 новых, установили 197 скамеек и 109 урн, подключили 113 светильников и высадили 1,5 тыс. деревьев и кустарников.
Сейчас работы продолжаются в семи дворах, в том числе на улицах Молодежная, Машиностроителей, 43-й Армии, Кирова, Мраморная, Свердлова.
