В Подольске семье погибшего участника СВО помогли с покупкой мебели
Депутат из Подольска помогла семье погибшего бойца СВО купить мебель
Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Подольска]
Первый зампред Совета депутатов Подольска Любовь Ушанева помогла семье погибшего участника СВО с покупкой мебели. С соответствующей просьбой обратилась супруга бойца Ольга.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.
Сейчас супруга погибшего бойца в Подольске воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Дети подрастают, и им нужны спальные места. В связи с этим женщина попросила о помощи с покупкой раскладного дивана.
Вместе с помощником Дмитрием Мурзиным Любовь Ушанева оказала финансовую помощь в покупке мебели. Также депутат навестила семью. Во время визита жительница поблагодарила за помощь, а старшая дочь показала портрет отца, который нарисовала.
«В ходе встречи поступила просьба об оказании юридической помощи в вопросе раздела квартиры. Обязательно поможем семье решить жилищный вопрос и наладить быт», - также рассказала Ушанева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, завершивших обучение для работы на госслужбе.