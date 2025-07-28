В Подольске семье погибшего участника СВО помогли с покупкой мебели

Первый зампред Совета депутатов Подольска Любовь Ушанева помогла семье погибшего участника СВО с покупкой мебели. С соответствующей просьбой обратилась супруга бойца Ольга.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.

Сейчас супруга погибшего бойца в Подольске воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Дети подрастают, и им нужны спальные места. В связи с этим женщина попросила о помощи с покупкой раскладного дивана.

Вместе с помощником Дмитрием Мурзиным Любовь Ушанева оказала финансовую помощь в покупке мебели. Также депутат навестила семью. Во время визита жительница поблагодарила за помощь, а старшая дочь показала портрет отца, который нарисовала.

«В ходе встречи поступила просьба об оказании юридической помощи в вопросе раздела квартиры. Обязательно поможем семье решить жилищный вопрос и наладить быт», - также рассказала Ушанева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, завершивших обучение для работы на госслужбе.