В Подольске школьники создали памятные композиции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Подольске в культурно-досуговом центре «Южный» прошел тематический мастер-класс «Ангелы плачут», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в нем приняли участие 25 учащихся четвертого класса из второго корпуса гимназии № 4. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области до этого запустил информационную онлайн-акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках встречи в Подольске для детей провели беседу, в рамках которой они обсудили причины возникновения угроз, их последствия и то, почему борьба с терроризмом так важна для всего человечества. После этого они изготовили символ мира — бумажного голубя.

«Мы постарались доступно объяснить школьникам, почему терроризм — это зло, которое не должно иметь места в современном мире. Очень важно помогать детям формировать правильное понимание важных социальных проблем и воспитывать чувство солидарности», – сказала культорганизатор КДЦ «Южный» Наталья Сулима.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.

#терроризмугрозаобществу, #терроризмунет, #антитеррор, #мыпомним