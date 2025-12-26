В Подольске снег с дорог убирают 400 рабочих и более 50 единиц техники

В Подольске коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. В расчистке муниципальных и региональных дорог, а также общественных территорий задействованы около 400 специалистов и более 50 единиц специализированной техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что уборка дорог зимой должна быть организована на высоком уровне.

Как сообщил глава Подольска Григорий Артамонов, первоочередное внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры: школам, детским садам, больницам и другим учреждениям. Проводится активная противогололедная обработка дорожного покрытия.

Артамонов отметил, что на зимний период муниципалитет готов задействовать до 300 единиц снегоуборочной техники. Глава округа также обратился к жителям с просьбой с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Сообщить о проблемах с уборкой дорог можно по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или через диспетчерскую службу своей УК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством региона вопросы обеспечения безопасности на дорогах.