В Подольске снесли аварийное здание магазина

В Подольске на улице Почтовой завершился снос аварийного дома №6, где ранее располагался магазин автотоваров 1974 года постройки. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного здания составляла около 300 кв. м, позднее в нем располагалось кафе. Из-за снижения несущей способности конструкций и ухудшения технического состояния объект вывели из эксплуатации, со временем он разрушался, поэтому был ликвидирован. Земельный участок уже расчистили от строительного мусора.

На территории планируют построить магазин товаров повседневного спроса площадью 555 кв. м, собственник уже получил разрешение на строительство.