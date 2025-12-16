В Подольске старшеклассники ознакомились с работой больницы

В Подольске школьники посетили с профориентационной экскурсией Подольскую областную клиническую больницу. Об этом рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, что предпрофессиональные классы открыты в 90% школ региона.

Экскурсию посетили ученики 10-11 химико-биологических классов школы имени Героя России А. Г. Монетова. Ее провел по хирургическому и травматологическому отделениям главврач Вардан Геворкян.

Ребятам показали приемное и эндоскопическое отделения, экспресс-лабораторию, кабинет УЗИ.

