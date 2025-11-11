В Подольске стартовал демонтаж в рамках капремонта «Климовской детской музыкальной школы»

На улице Театральная, 6, микрорайона Климовск города Подольска продолжается капитальный ремонт «Климовской детской музыкальной школы», подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь объекта превышает 3,6 тыс. кв. м, в нем проведут обновление кровли и фасада, модернизацию входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.