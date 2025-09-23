В Подольске стартовал капремонт «Климовской детской музыкальной школы»

На улице Театральная в Подольске стартовал капитальный ремонт «Климовской детской музыкальной школы», строители подрядной организации ООО «Струза Инжиниринг» освобождают помещения перед демонтажными работами. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, площадь здания составляет более 3,6 тыс. кв. м. В нем проведут обновление кровли и фасада здания, модернизацию входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования и не только. Открыть школу планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.