В Подольске стартовала акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Подольске началась масштабная благотворительная акция «Подольск помогает», в рамках которой уже собрано порядка 200 кг гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

К инициативе первыми присоединились четыре образовательных учреждения: школы № 14 и № 16, лицей № 26 и гимназия № 7, а также представители Общественной палаты округа.

В пункт сбора в Волонтерском центре на улице Ульяновых жители приносят газовые баллоны, средства личной гигиены, теплую одежду и продукты питания. Кроме того, привозят новогодние открытки от школьников.

«На этот раз мы собрали порядка 40 коробок. Девочки их упаковывают и подписывают, а мальчишки носят. А еще ребята передали на фронт около 700 новогодних открыток с добрыми пожеланиями и теплыми словами», — рассказала замдиректора по воспитательной работе школы № 16 Наталья Жаковщикова.

Акция продлится до 12 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области помогают ветеранам СВО с инвалидностью.