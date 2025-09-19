В Подольске строители приступили к общестроительным работам в ходе капремонта центра детского творчества

На улице Школьная, д. 10/1 в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска проходит капитальный ремонт центра детского творчества, строители заканчивают демонтажные работы и приступают к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

В рамках ремонта в здании обновят фасад, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.