В Подольске строители возведут ЖК «Пахра Сити»

На Красногвардейском бульваре в городском округе Подольск возводят ЖК «Пахра Сити», ГК «Развитие» приступает к подготовительным работам. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие расчищают территорию от снега и мусора, демонтируют старые конструкции, оборудуют места для техники, а также обустраивают строительную инфраструктуру. После этого они приступят к монолитным работам и займутся корпусом Б. В корпусе А работы будут поэтапными, с последующим переходом к возведению стен и кровли.

Жилой комплекс будет рассчитан на 772 квартиры с вариативными планировочными решениями, проект включает в себя два корпуса. На территории создадут зоны активных игр для детей разных возрастов, многофункциональные спортивные площадки и пространства для отдыха.

