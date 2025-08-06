В Подольске участникам программы «Активное долголетие» рассказали о правильном питании и ментальном здоровье

В Подольске участникам проекта «Активное долголетие» рассказали о правильном питании и ментальном здоровье. Обучающий семинар прошел в местном клубе программы.

Лекцию посетили более 30 человек. Им рассказали о пользе средиземноморской диеты, важности клетчатки и сложных углеводов. Также обсудили вопросы ментального здоровья, способы его поддержания и профилактику когнитивных нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе клубов программы «Активное долголетие» в регионе. Он отметил важность развития этого проекта.