В Подольске участники «Активного долголетия» из-за жары провели «гимнастику на стульях»

В Подольске участники проекта «Активное долголетие» провели в парке имени Виктора Талалихина флешмоб. Так, из-за жары состоялась «гимнастика на стульях».

В мероприятии приняли участие более 45 пенсионеров. Разминка длилась 40 минут. Для нее участники использовали скамейки, расположенные возле сцены. После этого прошло занятие по скандинавской ходьбе.

«Такая форма занятия показала, что спортивные занятия можно адаптировать к любым условиям», - отметил инструктор по спорту и руководитель группы «Радость движения» Владимир Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал развивать проект «Активное долголетие».