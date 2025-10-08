В Подольске участнику СВО передали автозапчасти и комплект шин

Автозапчасти и комплект шин передали участнику СВО из Подольска

Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске участнику специальной военной операции передали автозапчасти и комплект шин. Боец с позывным Студент лично приехал за гуманитарным грузом в местный волонтерский центр.

Груз военнослужащему передал первый зампред муниципального Совета депутатов Евгений Патрушев совместно с представителем Ассоциации ветеранов СВО Тимуром Умаровым.

«Очень тепло на душе от того, что граждане нашей страны поддерживают нас. Особенно приятно, когда приходят милые письма на все праздники: 23 февраля, на Новый год. Все открытки мы храним у себя в местах проживания – смотрим и читаем…Благодаря вам мы можем ремонтировать свою технику. Спасибо!» - сказал военнослужащий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оказание поддержки бойцам должно быть проактивным.

