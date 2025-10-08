В Подольске участнику СВО передали автозапчасти и комплект шин
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске участнику специальной военной операции передали автозапчасти и комплект шин. Боец с позывным Студент лично приехал за гуманитарным грузом в местный волонтерский центр.
Груз военнослужащему передал первый зампред муниципального Совета депутатов Евгений Патрушев совместно с представителем Ассоциации ветеранов СВО Тимуром Умаровым.
«Очень тепло на душе от того, что граждане нашей страны поддерживают нас. Особенно приятно, когда приходят милые письма на все праздники: 23 февраля, на Новый год. Все открытки мы храним у себя в местах проживания – смотрим и читаем…Благодаря вам мы можем ремонтировать свою технику. Спасибо!» - сказал военнослужащий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что оказание поддержки бойцам должно быть проактивным.