В Подольске участнику СВО передали партию гуманитарной помощи

Участник СВО из Подольска получил гуманитарную помощь
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске участнику специальной военной операции, приехавшему в отпуск, передали гуманитарную помощь. Он лично доставит ее на передовую, сообщили в администрации округа.
Боец с позывным Дема мобилизован третий год. В Подольск он приехал на 15 суток в отпуск — чтобы повидаться с женой и дочерьми.
Военнослужащий доставит на передовую на Херсонском направлении продукты, сладости, предметы личной гигиены, газовые баллоны и маскировочные сети.
