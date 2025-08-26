В Подольске участнику СВО передали партию гуманитарной помощи

В Подольске участнику специальной военной операции, приехавшему в отпуск, передали гуманитарную помощь. Он лично доставит ее на передовую, сообщили в администрации округа.

Боец с позывным Дема мобилизован третий год. В Подольск он приехал на 15 суток в отпуск — чтобы повидаться с женой и дочерьми.

Военнослужащий доставит на передовую на Херсонском направлении продукты, сладости, предметы личной гигиены, газовые баллоны и маскировочные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил добровольцев подразделения БАРС.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.