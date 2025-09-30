В Подольске успешно прооперировали пенсионерку с 50 камнями в желчном пузыре

Специалисты Подольской больницы успешно прооперировали пациентку с более чем 50 камнями в желчном пузыре. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 73 лет. Пенсионерка жаловалась на тошноту и боли в животе и правом подреберье. В ходе обследования у нее выявили утолщение и слоистость стенок желчного пузыря, а также камни в желчном пузыре и желчевыводящем протоке.

Пациентку направили на эндоскопическую операцию. В ходе нее врачи расширили устье желчного протока, после чего началось активное поступление желчи и мелких камней в просвет кишки. Затем специалисты специальной корзиной переместили крупные камни в кишечник. Оттуда они были выведены естественным путем.

Послеоперационный период прошел без осложнений. На третьи сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

