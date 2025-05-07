В Подольске увековечили память об участнике СВО Олеге Ерухимовиче

В Подольске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества, участнику СВО гвардии ефрейтору Олегу Ерухимовичу. Она была установлена на доме № 7 по улице Филиппова.

В торжественной церемония открытия приняли участие родные и близкие бойца, неравнодушные жители, военнослужащие, представители администрации и местного отделения «Молодой гвардии Единой России».

Замглавы Подольска Вадим Буров поблагодарил семью бойца за достойное воспитание сына и отметил его мужество и верность Родине.

Ерухимович отправился в зону СВО добровольцем в 2022 году. В 2023-м был комиссован по состоянию здоровья и вернулся домой. В 2024 году служил наводчиком десантно-штурмового взвода. Погиб при выполнении особого задания в марте 2024 года. Был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам из отряда БАРС.