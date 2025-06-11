В Подольске увеличат число курсов для участников программы «Активное долголетие»
Число мероприятий проекта «Активное долголетие» увеличится в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Число занятий для участников программы «Активное долголетие» планируется увеличить в Подольске. Значимость проекта до этого подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подольске занятия программы посещают около 9 тыс. пожилых граждан. Для них увеличат количество курсов компьютерной грамотности, лекций и мастер-классов по здоровому образу жизни.
С участниками проекта встретился глава городского округа Григорий Артамонов. Он принял обращения жителей по развитию проекта и ответил на актуальные для них вопросы.
«Повышение качества и масштаба мероприятий — одно из наших ключевых направлений. Будем уделять этому особое внимание, чтобы проект стал еще ярче, насыщеннее и доступнее для всех, кто хочет жить активно», — сказал глава.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что клубы программы необходимо развивать.