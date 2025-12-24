В Подольске в 2026 году обновят 40 контейнерных площадок и отремонтируют более 260 подъездов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов озвучил планы по развитию жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год. В рамках реализации программ «Чистый регион» и «Чистый округ» запланирована модернизация 40 контейнерных площадок, ремонт 267 подъездов и приведение общего имущества многоквартирных домов в нормативное состояние по 177 адресам.

В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Особое внимание в Подольске будет уделено организации дорожного движения. В 2025 году уже были разработаны и утверждены схемы для 31 адреса, где появятся дорожные знаки, ограничивающие парковку, бетонные полусферы и разметка для обеспечения беспрепятственного подъезда спецтехники к контейнерным площадкам.

Значительно вырастут объемы ремонта подъездов: в следующем году планируется привести в порядок 267. Также в рамках региональной программы будет проведен капитальный ремонт общего имущества МКД по 177 адресам.

Продолжится цифровизация сферы ЖКХ: собрания собственников помещений будут переводить в электронный формат через ГИС ЖКХ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2026 году планируется перевести весь жилой фонд на обслуживание в ЕИРЦ.