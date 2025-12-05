В Подольске в 2026 году завершат капремонт центра детского творчества

На улице Школьная, д. 10/1 в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт центра детского творчества, его планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Строители выполняют отделочные работы и монтаж окон.

В рамках ремонта в здании обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.