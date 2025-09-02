В Подольске в ближайшее время откроют обновленные детские площадки

В Подольске близится к завершению благоустройство двух детских площадок и сквера имени Бориса Папирова еще с тремя локациями для игр и спорта. Обновленные объекты откроют в ближайшее время.

Обновляют игровые комплексы, установленные в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они находятся на улицах Ихтиманская и Парковая в Климовске.

В сквере модернизируют две детские площадки, а также обустраивают новую спортивную площадку с воркаут-зоной. Эти объекты откроют одновременно со сквером.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных зон в регионе.