В Подольске в ближайшее время откроют обновленные детские площадки
Благоустройство детских площадок и сквера завершается в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске близится к завершению благоустройство двух детских площадок и сквера имени Бориса Папирова еще с тремя локациями для игр и спорта. Обновленные объекты откроют в ближайшее время.
Обновляют игровые комплексы, установленные в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они находятся на улицах Ихтиманская и Парковая в Климовске.
В сквере модернизируют две детские площадки, а также обустраивают новую спортивную площадку с воркаут-зоной. Эти объекты откроют одновременно со сквером.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных зон в регионе.