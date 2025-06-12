В Подольске в честь праздника можно будет бесплатно посетить музеи

В Подольске в рамках празднования Дня России можно будет бесплатно посетить музеи и экскурсии. Сегодня всех жителей поздравил с этим праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в округе бесплатно проведут экскурсии по двум экспозициям краеведческого музея на Советской площади: «Подольск — моя Родина» и «Великая война — Великая Победа».

Также в музее-заповеднике «Подолье» можно будет бесплатно принять участие в пешеходной экскурсии в Музейном квартале. В Подольском выставочном зале будут открыты экспозиции «Защитникам и заступникам земли Русской», «Война и мир», «Мы рисуем», «Мы должны это помнить!» и «Их подвиг яркий и нетленный».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие культурные мероприятия запланированы в регионе на текущее лето.