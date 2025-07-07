В Подольске в День ветеранов боевых действий провели спортивный фестиваль

В Подольске в рамках празднования Дня ветеранов боевых действий провели спортивный фестиваль. В нем приняли участие более 50 человек, сообщили в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья».

Фестиваль прошел в микрорайоне Кузнечики. Он был организован Ассоциацией спортсменов и спортклубов «Кузнечики» при поддержке депутата муниципального совета депутатов Евгения Исаева.

Участники фестиваля продемонстрировали свои навыки в самых разных дисциплинах, в том числе в подтягиваниях, метании мяча, дартсе, лазертаге, толчке гири. Лучшим вручили награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта в области.