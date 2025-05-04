В Подольске в фольклорном фестивале «Традиция» приняли участие порядка 200 человек

В Подольске прошел второй фольклорный фестиваль «Традиция», который собрал около 200 поклонников народного творчества из Тульской области, Тулы, Калуги, Химок, Кургана, Москвы и самого Подольска, сообщили в администрации городского округа.

Мероприятие состоялось на сцене Дома культуры им. Лепсе, где выступили ведущие коллективы — представители России на международных и всероссийских конкурсах.

Организатором фестиваля выступил Подольск, и его гордостью стали фольклорные ансамбли «Варенька», «Житница» и «Терем».

В рамках фестиваля для жителей и гостей также были организованы разнообразные мастер-классы, включающие «Основы русской традиционной пляски», «Шумовые и ударные инструменты», «Актерское мастерство», «Рисование на ткани» и «Сказкотерапия» для самых маленьких. Также участники подготовили для жителей и гостей городского округа экскурсию по краеведческому музею города.

Второй день фестиваля прошел в парке им. Виктора Талалихина, где продолжилась насыщенная программа и праздничная атмосфера.

Фольклорный фестиваль «Традиция» представляет собой мероприятие, посвященное сохранению, популяризации и развитию народных традиций, музыкальных, танцевальных и иных видов народного творчества.

Этот фестиваль объединяет любителей и профессионалов, которые исполняют народную музыку и танцы, а также проводят мастер-классы, тематические выставки и экскурсии, способствуя сохранению и развитию культурного наследия России.

Ранее сообщалось, что театральный коллектив «Постскриптум» устроил представление для юных жителей Подольска.