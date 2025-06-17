В Подольске в июне создали около 40 рабочих мест для подростков

В июне в Подольске было создано около 40 рабочих мест для подростков, которые хотят трудоустроиться на лето. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В Министерстве социального развития Московской области до этого отметили, что в регионе на лето планируют трудоустроить порядка 30 тыс. несовершеннолетних.

В Подольске подростки могут устроиться подсобными рабочими, заняться озеленением, благоустройством и уборкой территорий. Помимо зарплаты они могут получать дополнительную выплату от областного Центра занятости населения.

Все доступные вакансии представлены на сайте «Работа в России». Они регулярно обновляются. В ближайшее время работодатели разместят информацию о вакансиях на июль и август.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подросткам области их первые паспорта.