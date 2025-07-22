В Подольске в парке им. Виктора Талалихина проведут мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

В Подольске на территории парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в ближайшие выходные состоится праздничное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк».

На минувшей неделе парки Подмосковья посетили почти 2 млн человек, отметили до этого в Министерстве благоустройства Московской области.

Посетителей в Подольске ждет насыщенная программа. Так, пройдут показательные выступления по воркауту, открытая тренировка по воздушно-силовой атлетике, выступление гимнастического центра. Кроме того, в программе — общая разминка, мастер-класс по скандинавской ходьбе, флешмоб, подвижные игры для детей.

Мероприятие бесплатное. Возрастная категория 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия будут проходить в регионе летом.