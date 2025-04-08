В Подольске в рамках Дня беременных наградили активных жительниц

В Подольске в рамках празднования Дня беременных вручили награды активисткам округа. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Празднование прошло в ДК «Октябрь». Председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин вручил благодарственные письма муниципального Совета депутатов пятерым многодетным матерям и беременным женщинам, а также женам бойцов СВО.

В ходе мероприятия также прошли лекции ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии, мастер-классы по уходу за новорожденными, консультации по грудному вскармливанию. Кроме того, были разыграны призы и подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начала действовать новая мера поддержки для предприятий, которые выпускают продукцию для детей.