В Подольске в рамках модернизации губернаторских площадок установят игровые конструкции

В Подольске в рамках модернизации двух детских площадок площадью 300 кв. м началась установка малых игровых форм, пространства создали по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в микрорайоне Климовск на улице Ихтиманской, 3 рабочие заливают бетон для малых архитектурных форм, на Парковой, 37 — начинают собирать игровые конструкции. Модернизацию проводят в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», ее планируют завершить в ближайшее время при благоприятных погодных условиях.

