В Подольске в рамках реконструкции возведут пристройку к школе

В Подольске проведут реконструкцию школы № 16 и возведут пристройку, рассчитанную на 580 учеников, на улице Народная, строители приступили к подготовительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик в настоящее время на объекте, занимается подготовкой к основным работам: завез технику, ведет обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Площадь нового здания составит порядка 8,7 тыс. кв. м. В состав пристройки войдет комплекс из трех корпусов, она будет связана с основным зданием стеклянным переходом.

Для школьников обустроят библиотеку с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, учебные кабинеты и не только. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.