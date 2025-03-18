В Подольске в рамках реконструкции возведут пристройку к школе
Минстрой: пристройку к школе возведут в подмосковном Подольске
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Подольске проведут реконструкцию школы № 16 и возведут пристройку, рассчитанную на 580 учеников, на улице Народная, строители приступили к подготовительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик в настоящее время на объекте, занимается подготовкой к основным работам: завез технику, ведет обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — говорится в сообщении.
Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Площадь нового здания составит порядка 8,7 тыс. кв. м. В состав пристройки войдет комплекс из трех корпусов, она будет связана с основным зданием стеклянным переходом.
Для школьников обустроят библиотеку с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, учебные кабинеты и не только. Завершить строительство планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.