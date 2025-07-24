В Подольске в составе ЖК KASKAD Park построили детский сад

В ЖК KASKAD Park в Подольске построили детский сад, рассчитанный на 160 мест,компании KASKAD Family выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании два этажа, его площадь превышает 2,3 тыс. кв. м. Учреждение станет частью социальной инфраструктуры загородного поселка, на территории которого уже функционирует общеобразовательная школа на 350 мест. Жилой комплекс расположен в 19 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, там обустроили бульвары с детскими и спортивными площадками, зоны с шезлонгами и лавочками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.