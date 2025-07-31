В Подольске в спортивной школе олимпийского резерва «Космос» заменят полы

В Подольске в спортивной школе олимпийского резерва «Космос» ДК «Октябрь» заменят напольное покрытие в спортзале. О ходе работ рассказали в администрации округа.

В этом году в Подмосковье построят и реконструируют четыре спортивных объекта, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ремонт в Подольске проводится благодаря поддержке администрации округа и комитета по физической культуре и спорту. Его цель — повысить уровень комфорта и безопасности во время тренировок и соревнований.

«Во второй половине года в нескольких учреждениях запланированы работы по ремонту пола, установке ограждений, тепловых пунктов, закупке формы, оборудования для маломобильных групп», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии адаптивного спорта в области.