В Подольске ветерану Великой Отечественной войны заменили окна в квартире
Замену окон провели в квартире ветерана в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Ивану Шестопалову заменили окна в квартире. Работы провели бесплатно по поручению главы округа Григория Артамонова.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций.
Шестопалов ранее обратился к главе Подольска с просьбой о замене окон. В результате ему установили новые стеклопакеты во всех комнатах. Работы провели за один день.
Шестопалов был призван на фронт в возрасте 17 лет. После демобилизации он обосновался в Подольске и устроился газосварщиком на завод им. Орджоникидзе. Позднее перевелся в АТП-6.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы.