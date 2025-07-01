В Подольске ветерану Великой Отечественной войны заменили окна в квартире

В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Ивану Шестопалову заменили окна в квартире. Работы провели бесплатно по поручению главы округа Григория Артамонова.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций.

Шестопалов ранее обратился к главе Подольска с просьбой о замене окон. В результате ему установили новые стеклопакеты во всех комнатах. Работы провели за один день.

Шестопалов был призван на фронт в возрасте 17 лет. После демобилизации он обосновался в Подольске и устроился газосварщиком на завод им. Орджоникидзе. Позднее перевелся в АТП-6.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы.