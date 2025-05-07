В Подольске волонтеры собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО

Волонтеры из Подольска передали бойцам СВО гуманитарную помощь

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Фото: [t.me/podolskadm]

В микрорайоне Климовск Подольска была собрана очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом рассказали в администрации округа.

В посылку вошли средства гигиены, одежда, кондитерские изделия и лекарства.

Груз бойцам передали неравнодушные жители, волонтеры, замглавы Подольска Ольга Шашкова и депутат горсовета Олег Паскарь. В ближайшее время посылку доставят в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что Подольск передал гумпомощь школе-интернату Донбасса.

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