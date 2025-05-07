В Подольске волонтеры собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО
Волонтеры из Подольска передали бойцам СВО гуманитарную помощь
Фото: [t.me/podolskadm]
В микрорайоне Климовск Подольска была собрана очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом рассказали в администрации округа.
В посылку вошли средства гигиены, одежда, кондитерские изделия и лекарства.
Груз бойцам передали неравнодушные жители, волонтеры, замглавы Подольска Ольга Шашкова и депутат горсовета Олег Паскарь. В ближайшее время посылку доставят в зону проведения СВО.
Ранее сообщалось, что Подольск передал гумпомощь школе-интернату Донбасса.