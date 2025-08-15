В Подольске воспитанники лагеря «Ромашка» приняли участие в фестивале ГТО

В Подольске в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» прошел фестиваль по многоборью ГТО. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Всего в Подмосковье за полгода было вручено свыше 10,4 тыс. знаков отличия ГТО, отметили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В программу соревнований в Подольске вошли бег на 30 метров, прыжки в длину и тестирование на гибкость. Судьями выступили специалисты отдела ГТО спортшколы олимпийского резерва «Лидер».

Самым быстрым и ловким участникам вручили медали и грамоты от администрации округа. Всего было разыграно пять комплектов наград среди девочек и пять комплектов среди мальчиков в пяти возрастных категориях.

