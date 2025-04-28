В Подольске восстановили права жителей на получение ЖКУ надлежащего качества

В Подольске после того, как вмешалась прокуратура, восстановили права жителей на получение ЖКУ надлежащего качества. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Ранее в связи с несколькими авариями на коммунальных сетях были нарушены предельные сроки приостановления подачи горячей воды в ряде многоквартирных домов.

Городская прокуратура организовала проверку и по ее итогам вынесла представление главе ресурсоснабжающей организации. Его рассмотрели и удовлетворили. В результате был произведен перерасчет за ГВС.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году направили около 55 млрд руб. на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.