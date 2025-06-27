В Подольске возбудили уголовное дело за подделку документов при ликвидации СНТ

Подольская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере деятельности садовых некоммерческих товариществ и возбудило уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в налоговый орган поступило заявление о ликвидации юридического лица от имени ликвидатора СНТ. К нему прилагалась выписка из протокола общего собрания членов данного товарищества, которое на самом деле не проводилось. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, городская прокуратура проконтролирует результаты расследования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.